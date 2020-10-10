Суббота, 10 Октября 2020 21:40

АрмИнфо. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян выразил готовность к компромиссу в вопросе урегулрования нагорно-карабахского конфликта. Об этом он сообщил в интервью немецкому телеканалу ZDF, отметив, что сомневается взаимна ли эта готовность.

В частности, глава армянского правительства подчеркнул: <Компромисс возможен только в том случае, если обе стороны к этому готовы. А у Азербайджана такой готовности нет>.

Он заметил, что армянская сторона поприветствовала заявление Сопредседателей Минской группы ОБСЕ, принятое на уровне президентов, призывающее к немедленному прекращению огня, тогда как Азербайджан никак не отреагировал.

<А Турция заявляет, что надеется, что Азербайджан не прекратит боевые действия, после чего Азербайджан заявляет, что прекратит военные действия только, так сказать, после капитуляции Нагорного Карабаха. И да, признание статуса Нагорного Карабаха может быть выходом из этой ситуации>, - подчеркнул Никол Пашинян.