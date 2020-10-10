Суббота, 10 Октября 2020 21:39

АрмИнфо. Генсек ОДКБ Станислав Зась убежден, что Азербайджан не нанесет удара по территории Армении.

Так, в интервью RT на вопрос о вероятности нанесения Азербайджаном удара по Армении, в связи с последней эскалацией в зоне нагорно-карабахского конфликта, Зась, в частности сказал: «Уверен, что такого развития не будет. Почему я так считаю? Ну, во-первых, руководство Азербайджана заявило, что у него нет территориальных претензий к Республике Армения, и они не угрожают ее суверенитету. Во-вторых, мне кажется, там достаточно благоразумия и ответственности перед собственным народом, чтобы не пойти на подобные шаги. Поскольку сейчас там одна ситуация, если какие-то действия произойдут в отношении Армении, следовательно, будет совершено иная ситуация», - сказал Зась.

При этом Генсек ОДКБ убежден, что ни Азербайджан, ни Армения не заинтересованы в том, чтобы конфликт разросся до региональной войны. По его, словам, исходя из вышесказанного, он не видит подобного развития ситуации. При этом Зась констатировал, что если все же это произойдет, то включаться механизмы ОДКБ, которые четко прописаны и которые срабатывают, когда возникают угроза безопасности, стабильности, суверенитета, и территориальной целостности, а также при военном нападении на государство-члена ОДКБ. Он отметил, что при военной агрессии, после обращения государства, ОДКБ обязано оказать незамедлительную и всяческую помощь, в том числе и военную.

Он также негативно оценил вовлеченность Турции в эти процессы, отметив, что в ОДКБ не приветствуют подобные действия и это не идет на пользу разрядке ситуации, деэскалации. «Поддерживаем урегулирование в рамках Минской группы ОБСЕ. Вовлеченность третьих стран в этих процессы считаем контрпродуктивными», - сказал Генсек ОДКБ.

Зась также затруднился дать оценку масштабам вовлеченности террористов в карабахский конфликт, отметив, что по всей видимости, они всё же там есть, и выразил убеждение, ч то в этом есть определенный вызов для стран-членов ОДКБ, коллективный вызов