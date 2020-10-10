Суббота, 10 Октября 2020 21:12

АрмИнфо. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в стране, поздравить коллектив казахоязычного Forbes Kazakhstan пришли авторы и читатели нового журнала.

Презентацию открыл главный редактор Бакытжан Бухарбай, который отметил, что аудитория уже давно ожидала выхода Forbes на казахском языке. Ранее было объявлено, что журнал увидит свет в мае 2020, но из-за пандемии коронавируса премьеру пришлось отложить.

Выход всемирно известного журнала Forbes на казахском языке – это большое событие. Когда мы готовили первый номер, мы просматривали и американскую, и российскую, и нашу русскоязычную версию, но мы в первую очередь пытались создать свое лицо. К примеру, казахоязычная аудитория лучше воспринимает информацию, поданную в жанре интервью, - сказал Бухарбай.

На обложку премьерного номера Forbes Kazakhstan на казахском языке поместили бизнесмена Бауыржана Оспанова. В журнале представлен ежегодный рейтинг «50 богатейших бизнесменов Казахстана - 2020» на казахском языке. Также читатели могут найти в номере интервью с директором сети кинотеатров «Арман» Бауыржаном Шукеновым, бизнесменом Канатом Копбаевым и бизнесменом Маргуланом Сейсембаем, который стал партнером в украинском Офисе простых решений.

Как отметил Бухарбай, казахоязычная редакция Forbes Kazakhstan будет делать ставку на оригинальный контент на казахском языке.

- Когда мы приходили к бизнесменам и брали у них интервью на казахском, то иногда они, не находя нужных слов на казахском, использовали русские слова, и для них это было в новинку, - сказал главный редактор.

Первый номер Forbes Kazakhstan на казахском языке уже доступен в продаже.