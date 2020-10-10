Суббота, 10 Октября 2020 20:52

АрмИнфо.Азербайджанские власти продолжат свои военные действия и воинственную риторику, в чем получат безоговорочную поддержку Турции, в том числе на фронте. Об этом говорится в официальном заявлении Бюро АРФД.

<Мы должны продолжить наши акции протеста и политико-правовые работы по всему миру, в частности для урегулирования вопроса необходимо признание независимости Республики Арцах. Азербайджан должен убрать со своей территории наемников и террористов, прибывших по инициативе Турции. Кроме того, Турция должна выйти из состава Минской группы ОБСЕ, и из-за дестабилизации в регионе в отношении Турции должны быть введены санкции>, - отмечено в сообщении.

Режим прекращения огня, согласно источнику, не означает, что война, развязанная союзом Азербайджан-Турция, завершилась. Она продолжается даже если будут сравнительно не такие интенсивные выстрелы, взрывы, артиллерийские обстрелы. <Пришло время довести эту борьбу до победного конца и закрепить эту победу, каждый из нас, должен приложить максимум усилий>, - говорится в заявлении.