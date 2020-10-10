Суббота, 10 Октября 2020 20:50

АрмИнфо. "Армяне сейчас в Карабахе уничтожают тех самых бандитов, которые ранее убивали в Сирии наших солдат", пишет на своей страничке в Фейсбук известный и популярный в России историк и политолог, дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин.

<Армения сейчас находится в том же положении, что и СССР страшным летом 1942 года, когда немцы, прорвав фронт на Дону, рвались к Сталинграду. Тогда в нашей стране появился известный приказ Сталина "Ни шагу назад!".

Армения сейчас не должна делать на фронте ни одного шага назад, ибо на кону не победа или поражение в локальной войне, а возможное истребление армянской нации и прекращение существования армянского государства.

Многие в России, оболваненные за 30 лет телевидением, спрашивают: а нам какое дело? Весной 1941 года мы не успели придти на помощь Югославии. Летом того же года переброшенные оттуда дивизии вермахта уже взяли Смоленск. Мы бьём террористов в Сирии (и правильно делаем) потому что, победив там, они пришли бы к нам. Об этом не раз говорил Путин.

Так эти самые террористы, которых всегда в Сирии поддерживала Турция, уже пришли к нам, на территорию СССР. Сотни этих головорезов воюют в Карабахе. Десятки их убиты армянами. Армяне сейчас в Карабахе уничтожают тех самых бандитов, которые ранее убивали в Сирии наших солдат и офицеров. Если террористы при поддержке Турции зачистят Карабах, они обоснуются там и скоро придут в Чечню и Дагестан. Они так уже приходили в 90-е. И тогда погибли десятки тысяч наших соотечественников.

Россия должна ради собственной безопасности немедленно оказать Армении безвозмездную помощь самым современным оружием.

Азербайджану, который, к сожалению, при диктатуре Алиева превратился в турецкого вассала, должен быть предъявлен ультиматум: если Алиев немедленно не прекратит бойню на Кавказе, мы должны ввести визовой режим против Азербайджана. Если Алиев так раболепствует перед Турцией, то пусть там и работают миллионы азербайджанцев, которые сейчас трудятся в России, так как "великий" Алиев не может обеспечить их работой.

Армяне сейчас сдерживают террористов на нашей границе и тем самым сберегают наши жизни. Мешают восстановлению Османской империи, с которой Россия воевала более 20 раз. В этот трудный для Армении час там должны знать - все думающие честные люди России желают им победы.

Мы не желаем ничего плохого азербайджанцам. Только жаль, что этот гордый народ, живший с нами вместе в великой стране, из-за Алиева превратился в турецкое пушечное мясо. Азербайджанцы должны взять свою судьбу в свои руки.

Когда Кавказ был не с Россией или против России ничего хорошего там не было. Мы для армян и азербайджанцев не далёкие им французы или американцы, плохо представляющие себе далёкий от них регион. Мы - братья, вместе одолевшие нацизм, запустившие первого человека в космос, любящие и ценящие друг друга через миллионы смешанных браков и общих застолий.

Армения! Держись! Ни шагу назад! Турция! Вон с Кавказа! Азербайджан! Прекращай жертвовать своих сынов имперским амбициям Эрдогана!"