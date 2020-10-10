Суббота, 10 Октября 2020 19:50

АрмИнфо. Огонь в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе прекращен около двух часов назад. Об этом заявил на брифинге для представителей российских СМИ заведующий сектором по работе с зарубежными СМИ и неправительственными организациями администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов. Об этом сообщает ТАСС.

<Так же как и вы, мы получаем информацию от военных, - сказал он. - Мы созванивались некоторое время назад, по их информации, огонь прекращен около двух часов назад>, сказал он.