Суббота, 10 Октября 2020 19:33

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян 10 октября принял руководителя делегации Международного Комитета Красного Креста в республике Клэр Мейтро. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.



В ходе встречи стороны обсудили режим прекращения огня, объявленный в гуманитарных целях на всей арцахско-азербайджанской линии соприкосновения, обмен военнопленными и телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

В свою очередь Международный комитет Красного Креста (МККК) распространил заявление, в котором приветствует соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях в контексте эскалации нагорно-карабахского конфликта, и готов, в соответствии со своей ролью нейтрального посредника, поддержать экстрадицию останков погибших и освобождение заключенных во время боевых действий.

«МККК уже давно выступает в роли нейтрального посредника в конфликтах по всему миру. Мы также готовы поддержать освобождение задержанных, находящихся в настоящее время под контролем сторон конфликта, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями», - подчеркивается в заявлении.

Когда в конце сентября конфликт обострился, МККК предложил сторонам свои услуги в качестве нейтрального посредника в удовлетворении гуманитарных потребностей. МККК не участвует в политических переговорах.

Согласно международному гуманитарному праву, регулирующему вооруженный конфликт, стороны в конфликте обязаны эвакуировать мертвых без какой-либо дискриминации. МККК готов предоставить сторонам техническую помощь, чтобы можно было опознать погибших в соответствии с международным гуманитарным правом.