Суббота, 10 Октября 2020 19:29

АрмИнфо.Компания «Электрические сети Армении» в лице своих сотрудников перечислила на счет Всеармянского фонда «Айастан» более 200 млн драмов.

«В эти дни компания продолжает оказывать содействие Армии обороны по разным направлениям, пытаясь, как и все быть полезными Родине», - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Согласно источнику, ранее Элсети Армении пожертвовали 50 млн. драмов в рамках инициативы по сбору средств «Мы, наши границы: Все для Арцаха». Кроме того, компания взяла на себя все расходы на проживание 75 граждан, прибывших из Арцаха, в числе которых дети, женщины и пожилые люди, и поселившихся в одном из домов отдыха в Цахкадзоре.

«Как и все армяне мы обеспокоены войной. Многие из Армении отправились на передовую, что воодушевляет и благодаря чему мы чувствуем себя защищенными. У нас всего одно желание – чтобы быстрее настал мир, мы вернулись в свои дома с нашими детьми и нашими старшими. С нетерпеньем ждем этого, знаем, что победим, наша армия самая сильная», - сказала Назик Григорян, прибывшая из Арцаха мать 7 несовершеннолетних детей.