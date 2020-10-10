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|Компания «Электрические сети Армении» направила 200 млн. драмов на счет Всеармянского фонда Айастан
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|Германия призывает соблюдать согласованный режим прекращения огня
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|Противник продолжает игнорировать договоренность о прекращении огня: Бои продолжаются
|В Минобороны Армении создали рабочий комитет для оперативного реагирования на волнующие граждан вопросы
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|Степанян: Подразделениям Армии обороны Арцаха дан приказ о прекращении огня
|Минобороны РА: Азербайджанские ВС перешли к воздушному нападению
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АрмИнфо.Компания «Электрические сети Армении» в лице своих сотрудников перечислила на счет Всеармянского фонда «Айастан» более 200 млн драмов.
«В эти дни компания продолжает оказывать содействие Армии обороны по разным направлениям, пытаясь, как и все быть полезными Родине», - говорится в сообщении пресс-службы компании.
Согласно источнику, ранее Элсети Армении пожертвовали 50 млн. драмов в рамках инициативы по сбору средств «Мы, наши границы: Все для Арцаха». Кроме того, компания взяла на себя все расходы на проживание 75 граждан, прибывших из Арцаха, в числе которых дети, женщины и пожилые люди, и поселившихся в одном из домов отдыха в Цахкадзоре.
«Как и все армяне мы обеспокоены войной. Многие из Армении отправились на передовую, что воодушевляет и благодаря чему мы чувствуем себя защищенными. У нас всего одно желание – чтобы быстрее настал мир, мы вернулись в свои дома с нашими детьми и нашими старшими. С нетерпеньем ждем этого, знаем, что победим, наша армия самая сильная», - сказала Назик Григорян, прибывшая из Арцаха мать 7 несовершеннолетних детей.
|Ереван и Баку подтвердил Москве приверженность выполнения достигнутого режима прекращения огня
|Минские посредники требуют у сторон карабахского конфликта гарантий безопасности и МТО для обмена телами и задержанными
|Арцрун Ованнисян: Армия обороны Карабаха будет разрешать врагу забирать трупы только в присутствии сотрудников МККК
|Никол Пашинян: Армения готова к компромиссу
|Генсек ОДКБ убежден: Азербайджан не нанесет удара по Армении
|Бюро АРФД призывает продолжить акции протеста и политико-правовые работы по всему миру
|Платошкин: Армяне сейчас в Карабахе уничтожают тех самых бандитов, которые ранее убивали в Сирии наших солдат и офицеров.
|Главный виновник происходящего в Карабахе приветствовал прекращение огня
|Азербайджан заявил о прекращении огня
|Министр обороны и глава делегации МККК в Армении обсудили режим гуманитарного перемирия в Арцахе
|Компания «Электрические сети Армении» направила 200 млн. драмов на счет Всеармянского фонда Айастан
|Бабкен Тунян: Азербайджан нарушил режим прекращения огня всего через 5 минут после его установления
|Германия призывает соблюдать согласованный режим прекращения огня
|Аналитик: Стратегия Турции Южным Кавказом не заканчивается
|Араик Арутюнян: "Ситуация в Гадруте на данный момент полностью находится под контролем Армии обороны"
|Степанакерт сегодня не питает больших надежд по дипломатическим усилиям в Карабахе
|Глава аппарата премьер-министра призвал не подаваться провокациям по поводу армяно-грузинского сотрудничества
|МИД Арцаха: Сегодняшнее вероломное нападение Баку - доказательство использования переговоров в качестве ширмы для военных действий
|В Тбилиси отреагировали на московские договоренности по Карабаху
|Греция приветствует соглашение, достигнутое между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня
|Президент Армении: Надеюсь, режим прекращения огня станет началом перемирия
|Коммандос: Алиев готов завершить войну. Не готов Эрдоган
|Ереван работает по всем дипканалам для реализации соглашения о прекращении огня в Карабахе в гуманитарных целях
|Алиев ни на шаг не отступает от своей воинствующей риторики
|АО Арцаха уже три часа осуществляют операцию по окружению и уничтожению диверсионной группы ВС Азербайджана в Гадруте
|Путин и Рухани обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Действующий председатель ОБСЕ поприветствовал соглашение о прекращении огня
|Сергей Лавров обсудил с Мевлютом Чавушоглу ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
|Алиев заверяет: Еще не время для миротворцев в Карабахе
|МИД Франции приветствует гуманитарное перемирие по Нагорному Карабаху и призывает стороны соблюдать режим прекращения огня
|Иран приветствует соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе
|Кэрри Кавано надеется: На следующей неделе в Москве начнутся "более оживленные" переговоры по Карабаху
|Анкара решила за Баку: Мира в Карабахе не будет
|Армен Саркисян: Говоря об "освобождении" территорий, руководство Азербайджана подразумевает этническую чистку армян Арцаха
|Противник продолжает игнорировать договоренность о прекращении огня: Бои продолжаются
|В Минобороны Армении создали рабочий комитет для оперативного реагирования на волнующие граждан вопросы
|МО РА: Противник нарушил объявленный ранее режим прекращения огня
|Степанян: Подразделениям Армии обороны Арцаха дан приказ о прекращении огня
|Минобороны РА: Азербайджанские ВС перешли к воздушному нападению
|МЧС: Температура воздуха в Армении постепенно повысится до +27 градусов
|В Армении за день выявлено 649 новых случаев коронавируса
|АО Арцаха опубликовала имена воинов, сложивших голову за Родину
|Глава МИД Армении: Первоочередной задачей является преодоление кризиса, возникшего в результате агрессии Азербайджана
|Российский сенатор: Есть шанс - если не на мир, то на перемирие
|В ЮНЕСКО направлено письмо о разрушении монастыря в Шуши
|АО Арцаха: Бои на фронте продолжаются, особенно ожесточенно на южном фланге
|Противник применил ударный беспилотник по Арцваник и Ерицванк Сюникской области РА
|АО: Противник на южном направлении фронта усилил использование БПЛА
|Армения и Азербайджан договорились о перемирии
|МИД России призвал США прекратить "соперничество великих держав"
|США не хотят допустить проблем с поставками газа в Европу из-за Нагорного Карабаха
|Парламенты Кипра и Нидерландов приняли резолюции, осуждающие агрессию Азербайджана против Республики Арцах
|Встреча глав МИД РФ, РА и АР продолжается уже 8 часов
|Арцрун Ованнисян: В Азербайджане военно-политическое руководство просто блокировано
|ООН надеется, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении приведет к прекращению боев
|Никол Пашинян: Единственный способ остановить угрозу Геноцида армян - это признание независимости Нагорного Карабаха со стороны международного сообщества и европейских стран
|Во втором саммите мыслей в Ереване примут участие 500 представителей со всего мира
|Российские и французские дипломаты вновь обсудили ситуацию в Карабахе
|The Boston Globe: США, Россия и Франция должны работать вместе, чтобы продвинуть дипломатическое решение по Карабаху
|Конгрессвуман Лори Траан призвала администрацию США к вмешательству в карабахский конфликт
|Читать больше
|Коммандос: Алиев готов завершить войну. Не готов Эрдоган
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