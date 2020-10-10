Суббота, 10 Октября 2020 19:17

АрмИнфо.Азербайджан нарушил режим прекращения огня всего через 5 минут после его установления. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат парламента Армении от фракции <Мой шаг> Бабкен Тунян. Тунян, в частности, отметил: <Неужели кто-нибудь в Армении и Арцахе верил, что сдержит слово? Нет.

Ослабят ли вооруженные силы Армении сегодня после 12:00 свою бдительность? Конечно, нет.

Есть ли у России и других сверхдержав четкая информация о том, кто нарушил режим прекращения огня? Да. Что будут делать Азербайджан и его старший брат, зависит от них. Наша задача предельно ясна: продолжить антитеррористическую войну и поставить противника на колени, чтобы они попросили прекращения огня. Мы сможем это сделать, однозначно.

Вот почему мы должны бороться хладнокровно, без излишнего возбуждения или уныния, не уставая, вдумчиво, вместе, насколько это возможно>