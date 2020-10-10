Суббота, 10 Октября 2020 17:26

АрмИнфо. Реализовать достигнутые в Москве договоренности об установлении режима перемирия Ильхаму Алиеву не позволяет Турция. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Общественного совета Армении, аналитик Степан Сафарян.

“Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу практически открытым текстом объяснил азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову и Ильхаму Алиеву, что Баку следует соблюдать только гуманитарную часть режима перемирия. И что после сбора трупов войну Азербайджану будет необходимо продолжить войну”, - подчеркнул он.

10 октября с 12:00 на основе договоренностей достигнутых в Москве главами МИД Армении и Азербайджана вступил в силу, объявленный из гуманитарных соображений, режим о прекращении огня. Тем не менее, атаки азербайджанской армии продолжаются. Причем, не только на южном направлении линии фронта в Арцахе, но и посредством БПЛА в направлении территории Армении.

Меж тем, согласно аналитику, при даже самом пессимистичном взгляде на итог 11 часовых переговоров Еревана и Баку видно, что обмен телами погибших является лишь первым шагом. Вторым шагом является переход, собственно, к переговорам. Субстантивным переговорам. Однако, Чавушоглу, на взгляд Сафаряна, весьма доходчиво объяснил Алиеву, что второго шага быть не должно, должно быть лишь продолжение боевых действий.

Реакция основного посредника в лице России, по его словам, пока что не просматривается. А Алиев все еще пытается маневрировать между Москвой и Анкарой. При этом, в стратегическом плане, безусловно, оставаясь в турецкой орбите, в том числе в планах Анкары антироссийской направленности.

По оценкам Сафаряна, в результате подобного нажима Анкары Баку уже признал, что не собирается соблюдать режим перемирия по части второго, все еще подлежащего согласованию, пункта московской повестки глав МИД.

“И наконец, самое главное – ответ на вопрос чего добивается подобным поведением Турция. В Анкаре, судя по всему, считают, что поделив с Москвой Ближний Восток, они имеют полное право претендовать на дележ Южного Кавказа. А Россия просто обязана отдать Турции ее долю. Но стратегия Турции, безусловно, Южным Кавказом не заканчивается”, - подчеркнул он.

Реджеп Эрдоган, по оценкам аналитика, уже давно перешел красную линию в регионе и рвется за его границы. В этом свете, Турция, на его взгляд, сегодня отправляет террористов отнюдь не только в Азербайджан. Размещая их в подбрюшье России, Турция, образно говоря, уже отправляет их на российский Северный Кавказ. Согласно Сафаряну, судя по реакции российского экспертного сообщества, в Москве все это прекрасно видят. Однако, как на все это собирается реагировать Россия на данный момент непонятно.