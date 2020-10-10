Суббота, 10 Октября 2020 16:42

АрмИнфо.Глава аппарата премьер-министра Армении Эдуард Аганджанян сделал запись в Фуйсбук, где призвал соотечественников не подаваться провокациям по поводу армяно-грузинского сотрудничества.

В ней он отмечает, что <в последние дни в социальных сетях наблюдаются довольно тревожные тенденции. В частности, некоторые фейковые пользователи, направляемые из известных и неизвестных центров, пытаются повлиять на общественное настроение, представляя Грузию и грузинский народ сторонниками азербайджанской стороны в этой войне.

Призываю не поддаваться провокациям, исключить создание и распространение такой дезинформации.

Также хочу проинформировать вас, что соответствующие ведомства Армении и Грузии эффективно сотрудничают для того, чтобы безотлагательно решить проблемы, которые волнуют всех нас. Совместными усилиями многие из проблем уже решены.

Тысячелетняя дружба наших братских народов не подлежит сомнению, так как она основана на общих глубоких ценностях. Поэтому еще раз призываю не поддаваться целенаправленным провокациям, сохранять солидарность с грузинским народом как в онлайн пространстве, так и вне его>.