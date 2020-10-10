Суббота, 10 Октября 2020 16:36

АрмИнфо. Строго осуждаем вероломное нарушение Азербайджаном достигнутых при посредничестве Российской Федерации договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях для обмена военнопленными и телами погибших. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Республики Арцах в связи с о нарушением Азербайджаном гуманитарного перемирия.

При этом в МИД НКР отмечают, что особенно вопиющим является тот факт, что тройственный союз Азербайджана, Турции и международных террористов предпринял наступление сразу после того, как Армия обороны Республики Арцах в рамках гуманитарного перемирия объявила о прекращении огня.

"Своими действиями Азербайджан вновь продемонстрировал, что является страной- изгоем, которая не выполняет своих обязательств даже в течение 5 минут. Сегодняшнее вероломное нападение является еще одним убедительным доказательством того, что Азербайджан использует переговоры исключительно в качестве ширмы для подготовки военных действий. При сложившихся обстоятельствах международное сообщество может остановить страну-изгоя лишь одним способом - признанием Республики Арцах, что обеспечит необходимые правовые механизмы, гарантирующие мир и безопасность как для нашей республики, так и для всего региона" - отметили в МИД НКР.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов подтвердил тот факт, что договоренности о гуманитарном перемирии до сих пор не вступили в силу.

Отметим, что накануне, в Москве на 12-ый день военных действий в зоне нагорно- карабахского конфликта, состоялась встреча министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения. Встреча состоялась по инициативе президента РФ Владимира Путина и длилась более 10 часов, закончившись около 3 часов по мск.

По итогам встречи главы МИД Армении, Азербайджана при посредничестве России накануне достигло договоренности о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в 12:00 10 октября.

Однако, минуты спустя, после вступления в силу перемирия, армянское оборонное ведомство сообщило, что игнорируя объявленное 10 октября с 12:00 гуманитарнoe прекращение огня, азербайджанские подразделения в 12:05 предприняли атаку на участок "Карахамбейли", а подразделения Армии обороны Арцаха предприняли соответствующие меры по пресечению атаки противника. Боевые действия продолжились и на других участках фронта.

Позже, Армия обороны сообщила, что на всех участках фронта, кроме Гадурта сравнительно спокойная ситуация. В Гадруте же третий час осуществляются действия по окружению и уничтожению диверсионной группы противника, которая проникла в это зону до вступления в силу режима прекращения огня.