Суббота, 10 Октября 2020 16:11

АрмИнфо. Греция приветствует соглашение, достигнутое между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня. Об этом говорится в сообщении МИД Греции, размещенном в Твиттер.

В то же время, в сообщении подчеркивается необходимость немедленного начала работ при содействии Минской группы ОБСЕ, чтобы обеспечить мирное урегулирование.