Суббота, 10 Октября 2020 15:37

АрмИнфо.Надеюсь, что режим прекращения огня станет началом процесса возвращения к миру. Об этом президент Республики Армения Армен Саркисян заявил в ходе второго Армянского саммита умов 10 октября.

Согласно сообщению пресс-службы главы государства, в ходе Саммита президент Армении коснулся военных действий между Нагорным Карабахом и Азербайджаном с вовлечением Турции, что коснулось также Армении. Армен Саркисян отметил, что военные действия, которые унесли сотни жизней и стали причиной разрушений в Нагорном Карабахе продолжаются уже в течение 2 недель.

Он напомнил, что вчера в Москве министры иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова договорились о прекращении огня. В этой связи президент Армении выразил благодарность всем сопредседателями Минской группе ОБСЕ, и особенно президенту РФ Владимиру Путину и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Напомним, что под эгидой Президента Республики Армена Саркисяна 10 октября в Ереване во второй раз проходит Армянский Саммит умов, но уже в дистанционном формате, в котором принимают участие 500 представителей из разных стран мира: политические и общественные деятели, руководители международных организаций, крупных мировых компаний, известные политологи и аналитики.

Этот ежегодный международный Саммит в этом году было намечено провести в Дилижане 10-11 октября по теме <Искусственный интеллект и геополитика>, однако по причине развязанной Азербайджаном против Арцаха войны Президент Республики предложил своим международным партнёрам изменить и формат Саммита, и его повестку, и, получив их согласие, сделал это.