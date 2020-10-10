Суббота, 10 Октября 2020 15:35

АрмИнфо. Учитывая целый ряд событий, имевших и имеющих место на фронте, Ильхам Алиев, безусловно, готов завершить войну. К этому не готов Реджеп Эрдоган. Подобное мнение, комментируя продолжающиеся после заключения перемирия боевые действия, выразил АрмИнфо герой Арцахской войны, генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян (Коммандос).

10 октября с 12:00 на основе договоренностей достигнутых в Москве главами МИД Армении и Азербайджана вступил в силу, объявленный из гуманитарных соображений, режим прекращения огня. Тем не менее, атаки азербайджанской армии продолжаются. Причем, не только на южном направлении линии фронта в Арцахе, но и посредством БПЛА в направлении территории Армении.

"Давайте называть вещи своими именами - Азербайджан окончательно превратился в марионетку Турции. Соответственно, сегодня мы воюем уже не с Азербайджаном. Мы воюем с Турцией. Более того, учитывая, что сама Турция воюет при помощи игиловцев и прочего сброда, Армения и Арцах сегодня практически в одиночку борются с международным терроризмом", - подчеркнул он.

По оценкам военного, в этой борьбе армянский народ не только противостоит спонсируемому и поддерживаемому Турцией терроризму, но и регистрирует в этой борьбе удачи. Согласно Тер-Тадевосяну, армянская армия продолжает уверенно контролировать ситуацию на фронте и на границе, пресекая все попытки продвижении я врага.

Тем самым армянская армия, по оценкам генерала, окончательно уничтожила все многолетние мифы Алиева о возможностях азербайджанской армии захватить Арцах. Коммандос подчеркнул, что боевые действия идут уже две недели, но продвинуться вперед противнику не удается. А Матагис и Джебраил, по-прежнему, контролируются армянской армией. Тер-Тадевосян подчеркнул, что определенные изменения в контроле территорий есть, однако, они обусловлены исключительно войсковыми маневрами и носят временный характер. "В этих неравных боях наши военные демонстрируют блестящий пример единения и героизма. На помощь нашей армии поспешили многие армяне из России, Украины и т.д. Подобных ситуаций на протяжении нашей истории возникало немало. Но мы всегда из них выходили. Выходили с честью. Я верю в нашу победу, потому что верю в наше единство", - подытожил Тер-Тадевосян.