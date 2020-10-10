Суббота, 10 Октября 2020 15:29

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью РБК назвал главный фактор перемирия в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в том, что «Армения должна смириться с тем, что эти территории принадлежат Азербайджану и с тем, что он больше никогда не будет делать никаких попыток отбивать их военным путем».

Лидер династического Азербайджана отметил, что для мирного решения конфликта Баку и Ереван сядут за стол переговоров при поддержке Минской группы ОБСЕ. Азербайджанская сторона готова сделать это «уже завтра», подчеркнул Алиев.

«Военная часть, или же ее первая часть, подошла к концу. Сейчас мы вышли на политическое урегулирование, которое обеспечит, что мы дойдем до конца и получим то, что нам по праву принадлежит», - добавил Алиев, забыв отметить, что в этом случае речь может идти лишь о советском конституционном праве, да и то с большой натяжкой, так как именно на основе этого действующего на тот момент права народ Нагорно-карабахской национальной автономии объявил о своей независимости, воспользовавшись международно признанным правом на самоопределение.