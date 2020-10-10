Суббота, 10 Октября 2020 14:31

АрмИнфо. Действующий председатель ОБСЕ Эди Рама приветствует гуманитарное прекращение огня, которое только что вошло в силу в Нагорном Карабхе после переговоров в Москве.

«Нам нужна стабильность как на месте, так и во время процесса, проводимого Минской группой ОБСЕ. Это соглашение открывает дорогу для субстантивных переговоров», - заявил он.