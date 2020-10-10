Суббота, 10 Октября 2020 14:03

АрмИнфо. Иран приветствует прекращение боевых действий между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе как шаг к миру, об этом написал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter в субботу.

"Мы призываем наших соседей, Азербайджанской Республики и Армении, к диалогу, основанному на уважении международного права и территориальной целостности", - написал иранский министр иностранных дел. Как сообщает IRNA, Зариф также высоко оценил конструктивные усилия России для установления режима прекращения огня в Карабахе. В зоне карабахского конфликта в полдень по московскому времени вступило в силу соглашение о прекращении огня, принятое в ночь на субботу по итогам многочасовых переговоров в Москве министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России.

В заявлении, зачитанном по итогам трехсторонних консультаций главой МИД РФ Сергеем Лавровым, говорится, что стороны согласились об объявлении прекращения огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного красного креста.