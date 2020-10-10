Суббота, 10 Октября 2020 13:46

АрмИнфо. Московские договоренности о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном станут первым шагом на пути к долгому перемирию в Карабахе, считает бывший спецпредставитель США по урегулированию конфликтов в Евразии Кэри Кавано.

Он назвал прекращение огня "очень воодушевляющим шагом".

"Это (перемирие) может быть условным, следующий шаг - более широкая дискуссия о том, как сохранить настоящее, более постоянное прекращение огня. Это первый шаг на пути к соглашению, но последующее соглашение не будет разрешением конфликта, это будет продолжительное прекращение огня"- сказал Кавано, который в начале 2000-х годов играл ведущую роль в посреднических усилиях с целью разрешения конфликта.

При этом он выразил надежду, что на следующей неделе в Москве начнутся "более оживленные" переговоры. Со временем, надеется Кавано, можно будет сосредоточить переговоры не только на прекращении огня, но и собственно на разрешении конфликта.

"Это не придет быстро... Очень тяжело создать компромиссное решение после столь интенсивных боевых действий", - сказал бывший посредник США по Карабаху РИА Новости