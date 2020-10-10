Суббота, 10 Октября 2020 13:22

АрмИнфо. Президент Армен Саркисян дал интервью телеканалу Alghad TV, в котором коснулся военной агрессии, развязанной Азербайджаном.

Подчеркнув, что военные действия были начаты Азербайджаном, президент Саркисян отметил, что в оправдание своей агрессии противник, представляет свои действия как освобождение Нагорного Карабаха, но это не выдерживает никакой критики. "Это полная чушь. Реальность такова, когда они говорят <освобождение>, они имеют в виду, что они пришли на эту территорию, чтобы очистить ее от армян, то есть провести этническую чистку. Они хотят выселить всех армян и получить территорию. Другими словами, для них это война за землю. Для армян Арцаха это борьба за свою жизнь, достоинство, тысячелетнюю историю. Это борьба за их семьи, за их детей, за их человеческое право жить там, где они жили тысячи лет. Вот почему невозможно победить этих людей",- заметил президент.

Саркисян отвечая на вопрос, кто одержит победу в войне, подчеркнул, что определение победы в войне у обеих сторон разное. "Армяне не заинтересованы в войне с Азербайджаном, так как армяне Республики Арцах не собирались вторгаться в Азербайджан. У них есть Родина, они нацелены на строительство своей страны. Они не собирались начинать войну. Для них победа в войне означает защита Родины, Для азербайджанской стороны победа в войне означает убийство всех армян или изгнание их с этой территории, именно то, что произошло с армянами 105 лет назад в Османской империи. Это еще одна попытка Геноцида армян, на этот раз в Арцахе. И сейчас во всем этом участвует та же Турция. Турция не только поддерживает Азербайджан, но и присутствует и активно участвует в войне",- заметил президент Армении.

В ответ на замечание журналиста о том, что Турция делает противоречивые заявления о своей причастности, президент Саркисян отметил, что действия Анкары - это попытка обмануть мировую общественность. "Они поставляют в Азербайджан военную технику, вплоть до истребителей F-16, используемых в Арцахе. Хуже всего то, что они привзли наемников. Это не просто слова, это факт, который поднимали несколько стран - их спецслужбы. Это факт, что Турция вовлечена в конфликт, это вмешательство делает сегодняшнюю войну более сложной",

- заметил он.

Президент подчеркнул, что Турция хочет стать более мощным фактором в мире, форсируя свое присутствие на Кавказе. Президент Армении счел ключевым моментом прекращение участия Турции в конфликте и подчеркнул в этом вопросе роль международного сообщества, международных организаций и трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Очевидно, что путь к прекращению огня, к миру - это возобновление переговоров под сопредседательством Минской группы ОБСЕ. Однако для того, чтобы запустить этот процесс, установить режим прекращения огня, укрепить доверие, необходимо исключить турецкий фактор. Турция не является сопредседателем Минской группы. Она пытается усилить свое присутствие, пытается заявить, что ей есть что сказать по этому поводу, но это заявление дестабилизирует ситуацию. Три страны-сопредседателя играют очень важную и конструктивную роль в этом вопросе. У них одна цель: укрепить доверие, положить конец этим переговорам, достичь мира путем переговоров. Но у Турции вообще нет этой цели, поэтому она не может быть ни посредником, ни участником мирного процесса", - сообщил президент.

Обращаясь к арабскому миру, президент Саркисян отметил: "Армения, и весь этот регион сталкивается с большими опасностями. Пора отреагировать и защитить правду, стабильность и мир в регионе", - заключил президент Армении.