Суббота, 10 Октября 2020 13:22

АрмИнфо. Подразделения Армии обороны пресекают атаки противника на южном фланге карабахско-азербайджанской линии соприкосновения войск. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"В то же время, ВС Азербайджана держат под огнем город Гадрут. Заявление МО Азербайджана о том, что армянская сторона ведет огонь по Тартарскому и Агдамскому районам, является очередной ложью", - отметила она.

Ранее армянского оборонное ведомство сообщило, что игнорируя объявленное 10 октября с 12:00 гуманитарнoe прекращение огня, азербайджанские подразделения в 12:05 предприняли атаку на участок "Карахамбейли", а подразделения Армии обороны Арцаха предприняли соответствующие меры по пресечению атаки противника.

Отметим, что главы МИД Армении, Азербайджана при посредничестве России накануне достигло договоренности о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в 12:00 10 октября.