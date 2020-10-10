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АрмИнфо. Противник нарушил объявленный ранее режим прекращения огня, вновь атаковал карабахские позиции. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
"Игнорируя объявленное в гуманитарных целях прекращение огня 10 октября в 12:00, азербайджанские подразделения в 12:05 атаковали район под названием <Карахамбейли>. Подразделения Армии обороны Арцаха принимают соответствующие меры, чтобы остановить нападение противника", - отметил Арцрун Ованнисян.
Ранее, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что подразделениям АО Арцаха дан приказ прекратить огонь.
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|В Минобороны Армении создали рабочий комитет для оперативного реагирования на волнующие граждан вопросы
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|Парламенты Кипра и Нидерландов приняли резолюции, осуждающие агрессию Азербайджана против Республики Арцах
|Встреча глав МИД РФ, РА и АР продолжается уже 8 часов
|Арцрун Ованнисян: В Азербайджане военно-политическое руководство просто блокировано
|ООН надеется, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении приведет к прекращению боев
|Никол Пашинян: Единственный способ остановить угрозу Геноцида армян - это признание независимости Нагорного Карабаха со стороны международного сообщества и европейских стран
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