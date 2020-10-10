Суббота, 10 Октября 2020 11:46

АрмИнфо. На территории Армении с 10 по 14 октября ожидается погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Согласно источнику, юго-западный ветер с порывами достигнет до 3-8 м/с. С 10 по 14 октября температура воздуха постепенно повысится на 5-7 градусов.

В Ереване с 10-14 октября ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем постепенно повысится до +27 градусов.