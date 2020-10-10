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 Суббота, 10 Октября 2020 11:44
Ани Мшецян

В Армении за день выявлено 649 новых случаев коронавируса

В Армении за день выявлено 649 новых случаев коронавируса

АрмИнфо.По данным на 11:00 10 октября, в Армении выявлено 649 новых случаев заражения коронавирусом, пять заболевших скончались.  Об этом сообщил Единый информационный центр.

В общей сложности, в республике было подтверждено 55.736 случаев коронавируса, выздоровели 45.771 человека, скончались 1016, плюс шесть за минувшие сутки. Было зафиксировано также 303 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. На данный момент фактическое лечение получают 8.646 пациентов. 


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