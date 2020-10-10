Суббота, 10 Октября 2020 11:44

АрмИнфо.По данным на 11:00 10 октября, в Армении выявлено 649 новых случаев заражения коронавирусом, пять заболевших скончались. Об этом сообщил Единый информационный центр.

В общей сложности, в республике было подтверждено 55.736 случаев коронавируса, выздоровели 45.771 человека, скончались 1016, плюс шесть за минувшие сутки. Было зафиксировано также 303 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. На данный момент фактическое лечение получают 8.646 пациентов.