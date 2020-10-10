Суббота, 10 Октября 2020 11:43

АрмИнфо.Армия обороны Арцаха опубликовала имена еще 28 воинов, сложивших голову за Родину.

Так, согласно Армии обороны Арцаха, при отражении азербайджанской агрессии погибли:

Петросян Степан Зоракович, род. 1994 г.

Доброволец Погосян Аршавир Ашотович, род. 1966 г.

Тджанян Давид Самвелович, род. 1989 г.

Гогинян Тигран Эдуардович, род. 1990 г.

Меликсетян Ваге Самвелович, род. 1988 г.

Шушанян Нарек Араикович, род. 2000 г.

Егиазарян Эрик Эдуардович, род. 2001 г.

Саркисян Погос Артемович, род. 2001 г.

Аветисян Гегам Альбертович, род. 2000 г.

Согоян Акоп Артемьевич, род. 2000 г.

Мкртчян Артем Тигранович, род. 2001 г.

Чатикян Кероб Андраникович, род. 2000 г.

Аветян Вардан Арменович, род. 1998 г.

Вирабян Давид Гарикович, род. 2001 г.

Микаелян Хачатур Арнакович, род. 2001 г.

Асрян Юра Аршакович, род. 2001 г.

Оганесян Альберт Артакович, род. 2001 г.

Лалаян Арутюн Хачатурович, род. 2001 г.

Мартиросян Армен Андраникович, род. 2000 г.

Мурадян Эдгар Мамейевич, род. 2000 г.

Акопджанян Артак Араратович, род. 2000 г.

Горгян Самвел Амбарцумович, род. 2000 г.

Варданян Саргис Самвелович, род. 2000 г.

Атоян Артур Суренович, род. 2001 г.

Горгян Акоп Асатурович, род. 1983 г.

Зкоян Арман Мхитарович, род. 1992 г.

Погосян Арман Аркадьевич, род. 2001 г.

Петросян Эдгар Самвелович, род. 2002 г.

Таким образом, согласно публикуемым данным, число погибших достигло 416 воинов, но в действительности их несколькими меньше, поскольку выяснилось, что в списках были ошибки, и некоторые из военнослужащих,

оказавшихся в них, живы и продолжают сражаться на поле боя.