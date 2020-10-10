Суббота, 10 Октября 2020 11:10

АрмИнфо."Есть шанс - если не на мир, то на перемирие. Лучше так, чем никак. Провокаторы, если они вновь появятся, будут в конечном счете стрелять по пленным и по павшим. И они должны об этом знать. Поэтому их не должно быть. Ни с одной из сторон", - написал на своей странице в Facebook председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Кроме того, он отметил, что президент России Владимир Путин <свою политическую волю проявил в полном объеме>, а министр иностранных дел Сергей Лавров ее реализовал. Сенатор также выразил благодарность Баку и Еревану за встречу в Москве.

"Теперь главная ответственность, разумеется, на сторонах конфликта. Впереди много тяжелого - согласовать конкретные параметры режима прекращения огня, организовать обмен пленными и телами погибших, сесть за стол переговоров. Но то, что после десяти часов сложнейших консультаций удалось прекратить кровопролитие, выше всяких похвал. Да они и не нужны", - добавил Косачёв.

Стороны договорились о перемирии с 12:00 10 октября. Отмечается, что параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Также стало известно, что Баку и Ереван согласились после вступления в силу режима прекращения огня начать обмен пленными и убитыми.

Кроме того Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

Переговоры прошли в Москве и длились более 10 часов в полностью закрытом формате. Перед началом переговоров стороны воздержались даже от вступительных заявлений. МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву 9 октября по приглашению президента РФ Владимира Путина.