Суббота, 10 Октября 2020 10:47

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян направил письмо генеральному директору ЮНЕСКО, в котором указал на факты обстрелов вооруженными силами Азербайджана монастыря Святого Спасителя Казанчецоц в Шуши.

"В рамках развязанной в эти дни широкомасштабной агрессии со стороны Азербайджана я представил факты обстрела эллинистического раннесредневекового армянского памятника культуры, жемчужины армянской архитектуры в Шуши - монастыря Святого Спасителя Казанчецоц. В то же время на примере реконструкции мусульманской мечети в Шуши я показал совершенно противоположную ситуацию с точки зрения защиты культурных ценностей, которая существует в свободной Республике Арцах. Преднамеренное нападение на культурное наследие является военным преступлением а. Я призвал решительно осудить агрессию Азербайджана, направленную против гражданского населения, совершение им культурного геноцида, жертвами которого могут стать 4000 памятников Республики Арцах", - говорится в письме. Министр напомнил, что 8 октября как минимум дважды шедевр армянской архитектуры - знаменитый собор Святого Спасителя Казанчецоц, расположенный в культурной столице Арцаха, Шуши, подвергался обстрелу вооруженных сил Азербайджана, в результате чего ему был нанесен значительный ущерб. Один из обстрелов произошел во время визита иностранных журналистов, трое из которых пострадали.

На территории Арцаха находится около 4000 памятников, и все они находятся под угрозой. Как недавно сообщили международные СМИ, был обстрелян и археологический город Тигранакерт, которому 2000 лет, - крупный объект эллинистической и раннесредневековой армянской цивилизации. "Умышленное уничтожение культурного наследия является военным преступлением. Атака на объекты культурного наследия, особенно в условиях войны, строго запрещена рядом международных конвенций, в том числе, Гаагской конвенцией ЮНЕСКО о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. К сожалению, когда в 1997-2006 годах Азербайджан уничтожил все армянское культурное наследие Нахичевани, это не получило должного осуждения со стороны ЮНЕСКО. В результате этого молчания были стерты 89 средневековых церквей, 5 840 хачкаров и 22 000 надгробий", - отмечается в письме.

Министр отметил, что это систематическое разрушение осуществляется безжалостным преследованием азербайджанского правительства

христианской идентичности армян и, следовательно, направлено не только на этническую группу, но и на религию. Вопреки проводимой властями Азербайджана политике разрушения культуры при поддержке государства и необоснованным обвинениям в адрес армянской стороны, Армения и Арцах последовательно и безоговорочно проводят долгосрочные позитивные меры по мирному строительству посредством сохранения культурного наследия. В 2019 году, например, в сотрудничестве с правительством Арцаха IdeA Foundation провел реставрацию мечети Гёвхар Ага (Верин Джума) в Шуши.

"Мы призываем ЮНЕСКО и все другие соответствующие организации безотлагательно и безоговорочно осудить агрессию Азербайджана и нанесение ударов по объектам культурного наследия и другой культурной и гражданской инфраструктуре. Убеждены, что своевременные действия ЮНЕСКО и других ведущих мировых организаций позволят остановить дальнейшее разрушение памятников культуры и гражданской инфраструктуры в Арцахе", - отмечается в письме.