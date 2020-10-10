Суббота, 10 Октября 2020 10:47

АрмИнфо. После заявления о прекращении огня в гуманитарных целях, достигнутого по итогам встречи глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, ситуация в зоне карабахско-азербайджанского конфликта была относительно стабильно напряженной?. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Арцаха.

"В отдельных районах продолжались перестрелки, ракетно-артиллерийские бои. В настоящее время на линии фронта с разной интенсивностью продолжаются боевые действия. Наиболее ожесточенные бои идут в южном направлении. Противник широко использует ударные летательные аппараты. Подразделения Армии обороны успешно противостоят наступательным действиям противника и наносят болезненные удары", - отмечается в заявлении АО НКР.