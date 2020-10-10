Суббота, 10 Октября 2020 10:40

АрмИнфо.Противник применил ударнай БПЛА в направлении села Ерицванк, а также населенного пункта Арцваник Капанского района Сюникской области Армении. Об этом сообщает единый армянский информационный центр.

При этом подчеркивается, что пострадавших нет.

Отметим, что накануне, в Москве на 12-ый день военных действий в зоне нагорно- карабахского конфликта состоялась встреча министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения. Встреча состоялась по инициативе президента РФ Владимира Путина и длилась более 10 часов, закончившись около 3 часов по мск. По итогам встречи министры выступили с совместным заявлением, в котором, в частности договорились:

"1. Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста.

2. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

3. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

4. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса".