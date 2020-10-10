Суббота, 10 Октября 2020 00:59

АрмИнфо. Сегодня парламент Кипра единогласно принял резолюцию, осуждающую агрессию Азербайджана против Республики Арцах. Как сообщил депутат армянского парламента Мхитар Айрапетян, Палата представителей парламента Кипра также осудила полную поддержку Турцией этой агрессии с участием платных наемников.

Парламентарии также осудил бомбардировки гражданских районов и призвал к немедленному прекращению огня и мирным переговорам.

Сегодня же, по инициативе депутата Садета Карабулута, члена Социалистической партии Нидерландов, парламент принял четвертую резолюцию об агрессии Азербайджана.

В ней содержится призыв к правительству осудить военную риторику Турции и призвать Турцию добиваться прекращения огня в контексте ЕС.