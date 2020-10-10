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АрмИнфо. Сегодня парламент Кипра единогласно принял резолюцию, осуждающую агрессию Азербайджана против Республики Арцах. Как сообщил депутат армянского парламента Мхитар Айрапетян, Палата представителей парламента Кипра также осудила полную поддержку Турцией этой агрессии с участием платных наемников.
Парламентарии также осудил бомбардировки гражданских районов и призвал к немедленному прекращению огня и мирным переговорам.
Сегодня же, по инициативе депутата Садета Карабулута, члена Социалистической партии Нидерландов, парламент принял четвертую резолюцию об агрессии Азербайджана.
В ней содержится призыв к правительству осудить военную риторику Турции и призвать Турцию добиваться прекращения огня в контексте ЕС.
|МИД России призвал США прекратить "соперничество великих держав"
|США не хотят допустить проблем с поставками газа в Европу из-за Нагорного Карабаха
|Парламенты Кипра и Нидерландов приняли резолюции, осуждающие агрессию Азербайджана против Республики Арцах
|Встреча глав МИД РФ, РА и АР продолжается уже 8 часов
|Арцрун Ованнисян: В Азербайджане военно-политическое руководство просто блокировано
|ООН надеется, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении приведет к прекращению боев
|Никол Пашинян: Единственный способ остановить угрозу Геноцида армян - это признание независимости Нагорного Карабаха со стороны международного сообщества и европейских стран
|Во втором саммите мыслей в Ереване примут участие 500 представителей со всего мира
|Российские и французские дипломаты вновь обсудили ситуацию в Карабахе
|The Boston Globe: США, Россия и Франция должны работать вместе, чтобы продвинуть дипломатическое решение по Карабаху
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|Арцрун Ованнисян Алиеву: Я сейчас в Гадруте, но почему-то вижу здесь только армян
|Трехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Туркменистана, Афганистана и США
|Телефонный разговор между президентом Туркменистана и президентом республики Узбекистан
|Арман Татоян призвал мировое сообщество немедленно предотвратить гуманитарную катастрофу в Арцахе
|При оказании необходимой медицинской помощи на поле боя раненому солдату погиб армянский врач
|В ООН напомнили сторонам конфликта в Карабахе о соблюдении гуманитарного права
|Советник премьера: Азербайджано-турецкий тандем планировал отсечь Нагорный Карабах от Армении и решить свои задачи
|В Москве стартовала встреча глав МИД РФ, Армении и Азербайджана
|Лазаревский клуб выступил с заявлением: <СОБЫТИЕ ЗРИТ И БЕЗУМНЫЙ!>
|Минобороны Турции вновь ведет себя как хозяйка азербайджанской квартиры
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|ЕС обсудит конфликт в Карабахе с учетом встречи глав МИД Армении и Азербайджана
|В Ереване состоялась встреча Никола Пашиняна и Михаила Мишустина
|Рубен Рубинян: Как на поле боя, так и в дипломатии армянская сторона не сделает ни шагу назад
|<Мой шаг>: Добровольцы, а также мобилизованные граждане до своего возвращения из армии сохранят свои рабочие места
|Кремль: Путин не планирует встречаться с главами МИД Армении и Азербайджана
|Путин обсудил с членами Совбеза России ситуацию на Южном Кавказе
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