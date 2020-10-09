Пятница, 9 Октября 2020 20:20

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал очередное большое интервью. На этот раз глава армянского правительства поговорил с корреспондентом итальянской газеты La Republica.

La Republica - Господин премьер-министр Вы вернулись с поле боя несколько часов назад. Как там обстоит ситуация?

- Азербайджанцы без разбора бомбят города и села, поражая мирное население, которое вынуждено покидать свои дома и укрываться в убежищах. Между тем, на фронте идут интенсивные бои, однако армяне сопротивляются, и могу сказать, что армия Азербайджана не имеет никакого стратегического успеха.

La Republica - Утверждаете о прямом вовлечении Турции в этот конфликт?

- Полагаю, что это уже подтвержденный факт, для обоснования которого нужно просто посмотреть прямые публичные заявления. Я не говорю уже о том, что NewYorkTimes опубликовал факты наличия турецких истребителей F-16 в аэропорту в Гяндже. Все это время мы предупреждали, что

турецкие F-16 участвовали в боевых действиях, но это отрицалось. Однако, в конце концов было фактически доказано.

И крайне важно констатировать те публичные заявления, которые делали и делают высокопоставленные чиновники Турции. К примеру, на заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ о том, что должно произойти немедленное прекращение огня, Турция выразила надежду что Азербайджан не прекратит военные действия. И вместе Турция заявляет о своей поддержке азербайджанской армии как на поле боя, так и с дипломатической точки зрения.

La Republica - Что скажете о сирийских боевиках на фронте?

-Международно признанный факт, что Турция для поддержки Азербайджана привезла джихадистов из Сирии. Именно по этой причине идут бои и с терроризмом, где вдоль фронта цивилизация противостоит варварству. Армения и Нагорный Карабах являются последним препятствием Анкары в своем экспансионизме, если международное сообщество как можно скорее не вмешается, вскоре увидим Турцию на пороге Вены, что имело место быть в 17 веке с османцами.

La Republica -Чего Вы ожидаете от междунарожного сообщества?

- Во-первых, признать, что Нагорный Карабах подвергся нападению со стороны Азербайджана, чьи войска в течение месяца проводили учения с турецкими войсками. Надо осознавать ту угрозу, которую представляют джихадисты, которые сейчас находястя на фронте. И надо зарегистрировать, что армяне Нагорного Карабаха находятся под угрозой геноцида. И единственным способом остановить эту угрозу - это признание Независимости Нагорного Карабаха со стороны международного сообщества и европйеских стран.

La Republica - Вмешается ли Москва в ближайшее время, скажем так, если это сделает Армения? Какие у вас ожидания от господина Путина?

- Россия имеет определенные договорные обязательства по безопасности в отношении Армении, которые должны действовать в определенных условиях и при определенных обстоятельствах. И в случае возникновения соответствующих обстоятельств, я уверен, что Россия выполнит свои договорные обязательства. Хочу также отметить, что Россия является страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая является единственным форматом для ведения переговоров по карабахском вопросу. И это также необходимо принять к сведению. И вчера президент Российской Федерации заявил, что Россия выполнит свои обязательства по безопасности в отношении Армении в случае возникновения такой необходимости.

La Republica - Армения и Нагорный Карабах не одна нация?

- С этнической точки зрения мы один народ, нет никакой разницы. Мы говорим на одном языке, имеем то же вероисповедание. То есть нет никакой разницы между армянами, живущими в Армении и в Нагорном Карабахе.

La Republica -Нагорный Карабах уже как 30 независим. Почему ни одна из стран мира, включая Армению не признала эту независимость?

-В случае с Арменией вопрос обстоит иначе. Безусловно, мы обсуждаем эту возможность, но признание со стороны Армении на международном уровне изменит немногое, потому что де-факто мы приняли это и имеем отношения с Нагорным Карабахом. С точки зрения урегулирования конфликта признание со стороны других стран сможет изменить ситуацию. Именно поэтому я считаю, что в этой ситуации самым эффективным дипломатическим способом остановить эту террористическую атаку является признание Нагорно-Карабахской Республики, признание независимости международным сообществом.

La Republica - На какие уступки готов Нагорный Карабах?

- Нагорный Карабах всегда говорил, что готов к взаимным уступкам, но Азербайджан никогда не желал вести переговоры. Последний раз в 2014 году Баку отказался от подписания возможного договора о перемирии, поскольку это бы означало признать право армян Нагорного Карабаха на самоопределение. Баку желает вернуться к статусу-кво, действующему в довоенный период 1991 года.

La Republica -Должно быть нелегко для такого пацифиста, как Вы, пойти на фронт в шлеме и форме, так как Вы говорите, что вдохновились Ганди, Мартином Лютером Кингом, Манделой?

- Когда есть террористическая атака, вынужден реагировать. И сегодня армяне Нагорного Карабаха должны защищать свое право на жизнь. Конечно, необходима вовлеченность международного сообщества, иначе джихадистская угроза распространится повсюду, поскольку я уверен, что азербайджанцы не в состоянии контролировать присоединившихся к ним со стороны Анкары исламистов.Согласно нашим разведданным, когда они прибыли в Азербайджан, в первую очередь, пытались запретить продажу алкоголя и ввести правила шариата.

La Republica - Эта война затронула Вас лично?

- Да, потому что мой сын, которому 20 лет отправился на фронт в качестве добровольца.