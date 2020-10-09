Пятница, 9 Октября 2020 20:19

АрмИнфо. Армянский саммит мыслей во второй раз пройдет в Ереване 10 октября под эгидой президента республики Армена Саркисяна. Об этом сообщает пресс­служба президента РА.

Согласно источнику, в саммите примут участие 500 представителей со всего мира - политики и общественные деятели, руководители

международных организаций, крупных мировых компаний, видные политологи и аналитики. Этот ежегодный международный саммит на тему <Искусственный интеллект и геополитика> должен был пройти в Дилижане 10-11 октября этого года, но из-за войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, президент республики предложил своим международным партнерам изменить формат саммита.

На ереванском саммите будут обсуждаться геополитические и региональные вызовы, включая ситуацию в Арцахе, и в этом контексте вопросы, касающиеся продовольственной безопасности, образования, здравоохранения, в частности COVID 19. Саммит является хорошей платформой для того, чтобы послать мощный сигнал миру, а также возможностью представить международному сообществу потенциал и перспективу Армении, чтобы сыграть свою роль в геополитических процессах.