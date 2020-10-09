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 Пятница, 9 Октября 2020 19:08
Ани Мшецян

В селе Катнарат зафиксировано 28 новых случаев кишечного заболевания

В селе Катнарат зафиксировано 28 новых случаев кишечного заболевания

АрмИнфо.В селе Катнарат Лорийской области было зафиксировано новых 28 случаев кишечного заболевания. Сообщает Минздрав Армении.

"В общей сложности заболело 73 человека. Из них 64 гражданина были госпитализированы, а остальные находятся под амбулаторным контролем. На данный момент водоснабжение села прекращено.

Вода в село поступает в цистернах, до тех пор, пока не будут завершены работы по очистке системы водоснабжения",- подчеркивается в заявлении Минздрава. 


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