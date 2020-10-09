Пятница, 9 Октября 2020 19:08

АрмИнфо.В селе Катнарат Лорийской области было зафиксировано новых 28 случаев кишечного заболевания. Сообщает Минздрав Армении.

"В общей сложности заболело 73 человека. Из них 64 гражданина были госпитализированы, а остальные находятся под амбулаторным контролем. На данный момент водоснабжение села прекращено.

Вода в село поступает в цистернах, до тех пор, пока не будут завершены работы по очистке системы водоснабжения",- подчеркивается в заявлении Минздрава.