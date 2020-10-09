Пятница, 9 Октября 2020 18:33

АрмИнфо.Посол Франции в РА Джонатан Лакот на встрече с министром обороны Армении Давидом Тонояном подтвердил готовность французской стороны приложить усилия для прекращения боевых действий в хоне нагорно-карабахского конфликта, и возвращения сторон за стол переговоров.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РА, Тоноян поблагодарил французскую сторону за усилия по разрешению вопроса и беспристрастный подход. По просьбе посла, министр обороны РА представил ситуацию в зоне боевых действий и возможные развития событий.