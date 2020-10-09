Пятница, 9 Октября 2020 18:15

АрмИнфо. Армянская сторона опровергла утверждения Ильхама Алиева о взятии Гадрута.

"Я сейчас в Гадруте, но почему-то вижу здесь только армян", - написал представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян.

Он также сообщил, что по Степанакерту вновь был нанесен ракетный удар.

В свою очередь пресс - секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян

отметил, в частности: "Очередной абсурд от Ильхама Алиева о том, что

они якобы захватили Гадрут, также далек от истины, насколько далеки

от Гадрута азербайджанские войска, т.е. на десятки километров".

Ранее, президент АР Ильхам Алиев заявил в обращении к народу, что " ВС Азербайджана освободили Гадрут и ряда сел". "Можно сказать, каждый день с фронта поступают хорошие новости, каждый день наши солдаты и офицеры выполняют боевые задачи с честью. В то же время они занимают более выгодные позиции, взяв стратегические высоты. Таким образом, план операции выполняется полностью. План операции основан на современных принципах ведения боя", - заверил он.