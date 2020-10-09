Пятница, 9 Октября 2020 18:12

АрмИнфо.8 октября 2020 состоялась первая встреча формата Туркменистан–ИРА–США на который приняли участие Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, Заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл и исполняющий обязанности Министра иностранных дел Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ханиф Атмар в формате видеоконференции.

В ходе встречи стороны обсудили ряд важных вопросов политического, торгово-экономического и гуманитарного характера.

Стороны сошлись во мнении, что данная отправная встреча в рамках трёхстороннего диалога, инициированного Туркменистаном, призвана дать важный импульс для дальнейшего обсуждения и решения кардинальных вопросов региональной повестки дня, в частности, оказание содействия Афганистану.

Одной из основных тем встречи было продвижение межафганских переговоров, нацеленных на прекращение многолетнего вооружённого конфликта и установление мира в регионе. В этой связи была подчеркнута твердая позиция Туркменистана, выступающего за использование исключительно политических и дипломатических механизмов для достижения мира и стабильности в соседней стране. Для этого, в соответствии с принципами нейтралитета страны, Туркменистан готов предоставить свое политическое пространство для проведения очередных раундов межафганских переговоров.

Была изложена позиция Туркменистана по вопросам безопасности. Страна выступает за имплементацию Глобальной Контртеррористической стратегии ООН. В ноябре 2011 года Правительство Туркменистана и Региональный Центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии организовали в Ашхабаде встречу высокого уровня, в ходе которой был принят соответствующий Совместный План. Это был первый в мире опыт адаптации глобальной контртеррористической стратегии к конкретному региону. Туркменистан осуществляет важные шаги в этом направлении и ведет тесное сотрудничество с международными партнерами по противодействию наркотрафику, укреплению безопасности границ. В этом контексте стороны обменялись мнениями касательно совершенствования базы взаимодействия.

Стороны затронули вопросы социального характера, включая содействие равноправию женщин и расширению их экономических прав и возможностей.

В ходе встречи стороны также рассмотрели возможности развития торговых отношений между Афганистаном, Туркменистаном, США и регионом Центральной Азии путем повышения эффективности таможенных и иных процедур в соответствии с существующим Соглашением по торговле и инвестициям между США и Центральной Азией (TIFA).

В этом контексте была отмечена значимость развития транспортно-транзитных и топливно-энергетических коридоров. Также обсуждалось сотрудничество по эффективному использованию Лазуритового коридора (Lapis-Lazuli), включая определение других транспортных проектов, над которыми Афганистан, Туркменистан и США могут работать вместе для увеличения торговли в регионе.

Стороны обсудили возможности совместной реализации инфраструктурных проектов, включая такие энергетические проекты как ТАПИ и ТАП.

Также рассмотрены возможности гуманитарного взаимодействия, включая координацию действий по противодействию нынешней пандемии и кризисным ситуациям в области общественного здравоохранения.

Стороны договорились продолжать активный диалог для продвижения межкультурного диалога, укрепления сотрудничества в целях обеспечения мира, безопасности и экономического роста в регионе Центральной Азии.

По итогам переговоров, стороны приняли Совместное заявление.