Пятница, 9 Октября 2020 18:10

АрмИнфо.8 октября 2020 года состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Лидеры двух государств с удовлетворением констатировали, что братский, дружественный и добрососедский диалог между Туркменистаном и Республикой Узбекистан носит динамичный и поступательный характер, его отличают глубокая искренность и открытость.

Как подчёркивалось, за последние годы туркмено-узбекское сотрудничество вышло на качественно новый уровень и успешно развивается по широкому спектру направлений, как в двустороннем формате, так и по линии международных структур.

В данном контексте отмечалось, что плодотворный характер присущ межгосударственным торгово-экономическим связям. Наглядным примером тому является прошедшее накануне в режиме онлайн первое заседание Делового совета «Туркменистан-Узбекистан».

Деятельность этого Совета призвана способствовать интенсификации двусторонних бизнес-контактов, наращиванию объёмов взаимного товарооборота, стимулированию инвестиционной активности. Одновременно расширяется и укрепляется традиционное сотрудничество в культурно-гуманитарной области.

В ходе состоявшегося обмена мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной проблематики Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев затронули тему распространения коронавирусной инфекции, что в настоящее время стало серьёзным испытанием для всего мирового сообщества.

Как отмечалось, сегодня Туркменистан и Узбекистан проводят эффективные работы в целях минимизации негативного влияния пандемии на межгосударственное торгово-экономическое партнёрство.

В продолжение телефонного разговора был также затронут вопрос о проведении Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. В данной связи Президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил провести её в 2021 году в Ашхабаде.

В случае одобрения этого предложения Туркменистан готов начать соответствующую процедуру согласования по вышеназванному вопросу. Что касается даты и повестки дня предстоящего Саммита, то их предлагается согласовать по линии внешнеполитических ведомств стран региона.

В завершение беседы Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев пожелали друг другу крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а братским народам Туркменистана и Узбекистана – мира, благополучия и процветания.