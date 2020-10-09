Пятница, 9 Октября 2020 17:55

АрмИнфо.В Москве стартовала встреча глав МИД РФ, Армении и Азербайджана - Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова по ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Ранее, президент России Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана провести 9 октября ряд консультаций в Москве. Российский лидер предложил при посредничестве министра иностранных дел России обсудить вопросы обмена пленными и телами погибших в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

В армянском внешнеполитическом ведомстве ранее подчеркнули, что на повестке встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Москве будут исключительно вопросы прекращения боевых действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными, как это звучало в призыве президента РФ.