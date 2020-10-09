Пятница, 9 Октября 2020 17:18

АрмИнфо.Минобороны Турции вновь ведет себя как хозяйка азербайджанской <съемной квартиры>. Здесь заявили, что <не стоит ожидать от Азербайджана прекращения действий вплоть до устранения оккупации и вывода террористов и наемников из региона>.

Подобные заявления военное ведомство этот страны делает на фоне признания руководителей ряда цивилизованных стран о том, что именно Турция <нашпиговывает> регион близкими к себе группировками международных террористов, посылая их на карабахский фронт и на фоне усердий и призыва руководителей цивилизованных стран о немедленном прекращении огня.