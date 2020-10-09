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АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
11։00-17։00 села Акналич, Тароник и Араташен;
11։00-17։00 частично села Камарис, Капутан, Птгни и Гегашен;
09:30-15:00 частично село Брнакот;
10:00-16:00 частично село Ангехакот.
По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.
|Лакот на встрече с Тонояном подтвердил готовность Парижа приложить усилия для прекращения боевых действий в Карабахе
|Арцрун Ованнисян Алиеву: Я сейчас в Гадруте, но почему-то вижу здесь только армян
|Трехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Туркменистана, Афганистана и США
|Телефонный разговор между президентом Туркменистана и президентом республики Узбекистан
|Арман Татоян призвал мировое сообщество немедленно предотвратить гуманитарную катастрофу в Арцахе
|При оказании необходимой медицинской помощи на поле боя раненому солдату погиб армянский врач
|В ООН напомнили сторонам конфликта в Карабахе о соблюдении гуманитарного права
|Советник премьера: Азербайджано-турецкий тандем планировал отсечь Нагорный Карабах от Армении и решить свои задачи
|В Москве стартовала встреча глав МИД РФ, Армении и Азербайджана
|Лазаревский клуб выступил с заявлением: <СОБЫТИЕ ЗРИТ И БЕЗУМНЫЙ!>
|Минобороны Турции вновь ведет себя как хозяйка азербайджанской квартиры
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|ЕС обсудит конфликт в Карабахе с учетом встречи глав МИД Армении и Азербайджана
|В Ереване состоялась встреча Никола Пашиняна и Михаила Мишустина
|Рубен Рубинян: Как на поле боя, так и в дипломатии армянская сторона не сделает ни шагу назад
|<Мой шаг>: Добровольцы, а также мобилизованные граждане до своего возвращения из армии сохранят свои рабочие места
|Кремль: Путин не планирует встречаться с главами МИД Армении и Азербайджана
|Путин обсудил с членами Совбеза России ситуацию на Южном Кавказе
|Ален Симонян: В вопросе увольнения главы СНБ не было внешнего вмешательства
|Песков не стал комментировать сообщения о возможном перемирии в Карабахе
|Министр юстиции о новых ограничениях: Мы обсуждаем необходимость внесения определенных ограничений с первого дня объявления военного положения
|Врачи: Журналист Юрий Котенок в тяжелом состоянии, но его жизни на данный момент ничего не угрожает
|В Минобороны Арцаха предостерегли Азербайджан от провокации в отношении населения Арцаха
|Михаил Мишустин: Россия готова содействовать в прекращении всех боевых действий и дипломатическом урегулировании нагорно-карабахского конфликта
|Никол Пашинян: Армения впредь будет прилагать усилия для скорейшего достижения намеченных целей в ЕАЭС, невзирая на все вызовы, перед которыми сегодня оказалась
|Никол Пашинян коллегам по ЕАЭС: Народ Нагорного Карабаха стоит на пороге гуманитарной катастрофы
|Премьер-министр Армении провел очередной телефонный разговор с президентом Франции
|Главы МИД Армении и Арцаха обменялись мнениями по повестке московских консультаций по Карабаху
|Правительство предлагает ввести штрафы и уголовную ответственность за нарушения ограничений военного положения
|Архиепископ: Попытка уничтожения собора в Шуши - почерк международных террористов
|Читать больше
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