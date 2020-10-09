Пятница, 9 Октября 2020 16:55

АрмИнфо. На полях проходящего в Ереване заседания Евразийского межправительственного совета премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 октября провел встречу с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Как передает пресс-служба правительства РА, Никол Пашинян отметил, что это первый визит Михаила Мишустина в Ереван в качестве премьер-министра, и выразил сожаление в связи с тем, что визит проходит в условиях происходящих в Нагорном Карабахе военных действий. Премьер- министр Армении выразил надежду, что в скором времени премьер-министр Российской Федерации посетит нашу страну в других условиях и в другой атмосфере.

В начале встречи главы правительств двух государств обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, особо подчеркнув важность скорейшего прекращения боевых действий.

Никол Пашинян и Михаил Мишустин обсудили актуальные вопросы развития российско- армянского торгово-экономического сотрудничества в таких сферах, как энергетика, транспорт и промышленность.

Главы правительств отметили важность реализации совместных перспективных проектов и углубления взаимодействия в Евразийском экономическом союзе. Собеседники коснулись также мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.