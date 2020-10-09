Пятница, 9 Октября 2020 16:55

АрмИнфо.После этой азербайджано-турецкой агрессии мир должен наконец задуматься о признании независимости Арцаха, потому что опыт показывает, что это единственный способ гарантировать физическую безопасность народа НКР. Об этом в беседе с журналистами заявил депутат от фракции <Мой шаг> Рубен Рубинян.

Депутат отметил, что в недавних интервью премьер-министра международной прессе, а также в контактах с международными партнерами эта идея звучит все чаще и чаще. <В результате этой войны представления о конфликте значительно изменились среди международного сообщества, а также у представителей стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Сейчас и в будущем предстоит проделать большую дипломатическую работу. Признание Арцаха становится и должно стать вопросом номер один в повестке дня в ряде государств>, - заметил Рубинян.

Коснувшись вчерашних ударов ВС Азербайджана по церкови Святого Спасителя в Шуши, депутат заявил, что ракетный огонь - это полное неуважение к культурному и религиозному наследию. <Даже если бы азербайджанцы обстреляли не только церковь, но и одну из мечетей в Шуши, это было бы также неприемлемо. Азербайджан известен целенаправленным разрушением культурных и религиозных объектов >,- заявил депутат.

Рубинян также коснулся встречи в Москве глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова. Депутат заявил: <Повестка дня этой встречи состоит исключительно из вопросов о прекращении боевых действий, обмене телами и пленными. Мы до сих пор не можем сказать, что будет, будет ли применен данный механизм или нет, и как долго продлится его действие, какие параметры будут, потому подождем результатов встречи>.

Рубинян также подчеркнул, что как и на поле боя, так и в дипломатии никаких шагов назад не будет. <Мы не отступим ни на шаг от жизненных интересов народов Армении и Арцаха. Республики Армения и Республики Арцах, как на поле боя, так и за дипломатическим столом не отступят и не станут делать шагов назад>,- заключил депутат.