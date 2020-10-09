Пятница, 9 Октября 2020 16:38

АрмИнфо.Фракция <Мой шаг> представила законопроект, согласно которому добровольцы, а также мобилизованные граждане до своего возвращения из армии сохранят свои рабочие места. Об этом заявила с трибуны парламента депутат Эрикназ Тигранян, представляя проект по внесению изменений в Трудовой кодекс.

Также депутат отметила, что данный законопроект направлен на регулирование отношений между работодателем и сотрудниками в случае мобилизации последних. Тигранян подчеркнула, что, в частности, предлагается дополнить 124 статью Трудового кодекса, определив права и обязанности работодателей во всех указанных случаях.

<Безусловно, в соответствии с действующим Трудовым кодексом определенные регулировки есть, так как при участии в учебных сборах место сотрудника сохраняется, стаж и зарплата начисляются. Однако, именно отношения работодатель - сотрудник при мобилизации и записи в добровольцы не регулировались>,- подчеркнула депутат.

Тигранян подчеркнула, что предлагается сохранить рабочее место мобилизованных граждан и добровольцев. Данный сотрудник будет на время освобожден от своих рабочих обязанностей, что касается оплаты, то этот вопрос должен быть согласован сторонами.

<Хотелось бы подчеркнуть, что добровольцы и мобилизованные будут приравнены к военнослужащим, и в любом случае будут получать зарплату от государства. Этот период также будет включен в стаж сотрудника>,- подчеркнула депутат.

Законопроект в первом чтении был принят единогласно.