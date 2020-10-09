Пятница, 9 Октября 2020 16:37

АрмИнфо.Президент России Владимир Путин не будет встречаться с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана по итогам переговоров в Москве, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает <Газеты.Ru>.

<Нет, в настоящий момент предполагается работа именно на уровне министров иностранных дел>, - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Отмечается, что главы МИД России, Армении и Азербайджана проведут в Москве консультации по Карабаху в пятницу, 9 октября, в 15.00 мск.

Песков также сообщил, что Путин накануне провел большую напряженную работу с партнерами из Армении и Азербайджана.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана провести 9 октября ряд консультаций в Москве. Российский лидер предложил при посредничестве министра иностранных дел России обсудить вопросы обмена пленными и телами погибших в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.