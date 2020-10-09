Arminfo.info




﻿
 Пятница, 9 Октября 2020 16:36
Марианна Мкртчян

Путин обсудил с членами Совбеза России ситуацию на Южном Кавказе

Путин обсудил с членами Совбеза России ситуацию на Южном Кавказе

АрмИнфо.Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин в своем приветственном слове, в частности сказал:  "Мы в плановом порядке сегодня поговорим о ситуации на Дальнем Востоке, об обеспечении интересов России в Дальневосточном регионе и в Юго-Восточной Азии.  Затем, разумеется, обсудим ситуацию, которая происходит совсем рядом с нашими границами, в том числе на Южном Кавказе".

В заседании приняли участие председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.


Лента новостей
Лакот на встрече с Тонояном подтвердил готовность Парижа приложить усилия для прекращения боевых действий в КарабахеЛакот на встрече с Тонояном подтвердил готовность Парижа приложить усилия для прекращения боевых действий в Карабахе
Арцрун Ованнисян Алиеву: Я сейчас в Гадруте, но почему-то вижу здесь только армянАрцрун Ованнисян Алиеву: Я сейчас в Гадруте, но почему-то вижу здесь только армян
Трехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Туркменистана, Афганистана и СШАТрехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Туркменистана, Афганистана и США
Телефонный разговор между президентом Туркменистана и президентом республики УзбекистанТелефонный разговор между президентом Туркменистана и президентом республики Узбекистан
Арман Татоян призвал мировое сообщество немедленно предотвратить гуманитарную катастрофу в АрцахеАрман Татоян призвал мировое сообщество немедленно предотвратить гуманитарную катастрофу в Арцахе
При оказании необходимой медицинской помощи на поле боя раненому солдату погиб армянский врачПри оказании необходимой медицинской помощи на поле боя раненому солдату погиб армянский врач
В ООН напомнили сторонам конфликта в Карабахе о соблюдении гуманитарного праваВ ООН напомнили сторонам конфликта в Карабахе о соблюдении гуманитарного права
Советник премьера: Азербайджано-турецкий тандем планировал отсечь Нагорный Карабах от Армении и решить свои задачиСоветник премьера: Азербайджано-турецкий тандем планировал отсечь Нагорный Карабах от Армении и решить свои задачи
В Москве стартовала встреча глав МИД РФ, Армении и АзербайджанаВ Москве стартовала встреча глав МИД РФ, Армении и Азербайджана
Лазаревский клуб выступил с заявлением:  <СОБЫТИЕ ЗРИТ И БЕЗУМНЫЙ!>Лазаревский клуб выступил с заявлением:  <СОБЫТИЕ ЗРИТ И БЕЗУМНЫЙ!>
Минобороны Турции вновь ведет себя как хозяйка азербайджанской квартирыМинобороны Турции вновь ведет себя как хозяйка азербайджанской квартиры
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
ЕС обсудит конфликт в Карабахе с учетом встречи глав МИД Армении и АзербайджанаЕС обсудит конфликт в Карабахе с учетом встречи глав МИД Армении и Азербайджана
В Ереване состоялась встреча Никола Пашиняна и Михаила МишустинаВ Ереване состоялась встреча Никола Пашиняна и Михаила Мишустина
Рубен Рубинян: Как на поле боя, так и в дипломатии армянская сторона не сделает ни шагу назадРубен Рубинян: Как на поле боя, так и в дипломатии армянская сторона не сделает ни шагу назад
<Мой шаг>: Добровольцы, а также мобилизованные граждане до своего возвращения из армии сохранят свои рабочие места<Мой шаг>: Добровольцы, а также мобилизованные граждане до своего возвращения из армии сохранят свои рабочие места
Кремль: Путин не планирует встречаться с главами МИД Армении и АзербайджанаКремль: Путин не планирует встречаться с главами МИД Армении и Азербайджана
Путин обсудил с членами Совбеза России ситуацию на Южном КавказеПутин обсудил с членами Совбеза России ситуацию на Южном Кавказе
Ален Симонян: В вопросе увольнения главы СНБ не было внешнего вмешательстваАлен Симонян: В вопросе увольнения главы СНБ не было внешнего вмешательства
Песков не стал комментировать сообщения о возможном перемирии в КарабахеПесков не стал комментировать сообщения о возможном перемирии в Карабахе
Министр юстиции о новых ограничениях: Мы обсуждаем необходимость внесения определенных ограничений с первого дня объявления военного положенияМинистр юстиции о новых ограничениях: Мы обсуждаем необходимость внесения определенных ограничений с первого дня объявления военного положения
Врачи: Журналист Юрий Котенок в тяжелом состоянии, но его жизни на данный момент ничего не угрожаетВрачи: Журналист Юрий Котенок в тяжелом состоянии, но его жизни на данный момент ничего не угрожает
В Минобороны Арцаха предостерегли Азербайджан от провокации в отношении населения АрцахаВ Минобороны Арцаха предостерегли Азербайджан от провокации в отношении населения Арцаха
Михаил Мишустин: Россия готова содействовать в прекращении всех боевых действий и дипломатическом урегулировании нагорно-карабахского конфликтаМихаил Мишустин: Россия готова содействовать в прекращении всех боевых действий и дипломатическом урегулировании нагорно-карабахского конфликта
Никол Пашинян: Армения впредь будет прилагать усилия для скорейшего достижения намеченных целей в ЕАЭС, невзирая на все вызовы, перед которыми сегодня оказаласьНикол Пашинян: Армения впредь будет прилагать усилия для скорейшего достижения намеченных целей в ЕАЭС, невзирая на все вызовы, перед которыми сегодня оказалась
Никол Пашинян коллегам по ЕАЭС: Народ Нагорного Карабаха стоит на пороге гуманитарной катастрофыНикол Пашинян коллегам по ЕАЭС: Народ Нагорного Карабаха стоит на пороге гуманитарной катастрофы
Премьер-министр Армении провел очередной телефонный разговор с президентом ФранцииПремьер-министр Армении провел очередной телефонный разговор с президентом Франции
Главы МИД Армении и Арцаха обменялись мнениями по повестке московских консультаций по КарабахуГлавы МИД Армении и Арцаха обменялись мнениями по повестке московских консультаций по Карабаху
Правительство предлагает ввести штрафы и уголовную ответственность за нарушения ограничений военного положенияПравительство предлагает ввести штрафы и уголовную ответственность за нарушения ограничений военного положения
Архиепископ: Попытка уничтожения собора в Шуши - почерк международных террористовАрхиепископ: Попытка уничтожения собора в Шуши - почерк международных террористов
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Заявления Баку о якобы обстрелах трубопровода могут расцениваться как призыв к Турции о прямом вмешательстве в карабахский конфликтЭксперт: Заявления Баку о якобы обстрелах трубопровода могут расцениваться как призыв к Турции о прямом вмешательстве в карабахский конфликт
Аналитик: Прямое столкновение России с Турцией не в интересах стран Южного КавказаАналитик: Прямое столкновение России с Турцией не в интересах стран Южного Кавказа
Прогноз: Война в Арцахе способна перерасти в Третью мировуюПрогноз: Война в Арцахе способна перерасти в Третью мировую
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Авигдор Эскин: Патовое положение дел, как это видится сегодня, может привести к активизации российского фактора в деле урегулированияАвигдор Эскин: Патовое положение дел, как это видится сегодня, может привести к активизации российского фактора в деле урегулирования
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности