Пятница, 9 Октября 2020 16:36

АрмИнфо.Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин в своем приветственном слове, в частности сказал: "Мы в плановом порядке сегодня поговорим о ситуации на Дальнем Востоке, об обеспечении интересов России в Дальневосточном регионе и в Юго-Восточной Азии. Затем, разумеется, обсудим ситуацию, которая происходит совсем рядом с нашими границами, в том числе на Южном Кавказе".

В заседании приняли участие председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.