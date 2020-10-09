Пятница, 9 Октября 2020 15:28

АрмИнфо.Правительство Армении само решает вопрос о назначении высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. Об этом в беседе с журналистами заявил вице-спикер парламента Ален Симонян.

Он назвал <гнусной ложью> публикации о том, глава СНБ Аргишти Кярамян был якобы снят под влиянием России. <Будьте уверены, что не может быть никакого внешнего вмешательства>, - добавил вице-спикер.