Пятница, 9 Октября 2020 15:11

АрмИнфо.В Кремле не комментируют сообщения СМИ о том, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе могут заключить перемирие в пятницу или субботу.

"Пока ничего не могу сказать на этот счет", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

СМИ сообщают, что встреча глав МИД Армении, Азербайджана и РФ при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ стартует в 15:00 по Москве.

Ранее в пятницу западные СМИ сообщили со ссылкой на власти Франции, что перемирие в Нагорном Карабахе может начаться в ближайшее время.

В пятницу в Москве пройдут переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегами из Баку и Еревана по вопросу урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В четверг президент РФ Владимир Путин призвал стороны к перемирию в гуманитарных целях для обмена телами погибших и военнопленными.

Между тем премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании межправсовета ЕАЭС, заявил о готовности России содействовать мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ.