Пятница, 9 Октября 2020 14:59

АрмИнфо. С первых дней войны деятельность правительства была максимально прозрачна, и представитель Минобороны не раз просил граждан пользоваться только официальной информацией, и не распространять дезинформацию, тем самым поддерживая режим военного положения. Об этом в беседе с журналистами 9 октября заявил министр юстиции Армении Рустам Бадасян.

На вопрос, в чем причина ужесточения ограничений, связано ли это с записью премьер- министра об обнаружении предателей, Рустам Бадасян заявил: <Помимо заявления премьер-министра, в связи с данной ситуаций были публикации, могущие вызвать в обществе панические настроения. Я считаю, что дух нашего общества достаточно высок, и эти публикации не достигли своей цели. Но мы не можем не отреагировать на создавшуюся ситуацию. Мы обсуждаем необходимость внесения определенных ограничений с первого дня объявления военного положения >.

Министр юстиции также прокомментировал ограничение на критику властей в социальных сетях и СМИ, отметив: <Подобные публикации могут вызвать в обществе панику. Не думаю, что во время войны следует обсуждать такие вопросы>.