Пятница, 9 Октября 2020 14:54

АрмИнфо. Военный обозреватель Юрий Котенк в тяжелом состоянии, однако, его жизни и двух других раненых на данный момент ничего не угрожает. Об этом заявил директор медцентра "Эребуни" о состоянии российского военного обозревателя Котенка и других раненых.

По словам директора ереванского медцентра, в клинику были доставлены три журналиста, двое из них доставлены сегодня в 6 утра. У них осколочные ранения, у обоих повреждения левой руки. Их успешно прооперировали в медцентре Степанакерта По словам главы медцентра, врачи готовы полностью организовать лечение Котенка на высшем уровне, чтобы журналиста не пришлось бы транспортировать в Россию. Он вновь подтвердил, что всем пациентам была оказана в Степанакерте медпомощь на высшем уровне.

Напомним, что накануне Азербайджанские ВС нанесли два ракетных удара по церкви Казанчецоц в Шуши. После первого удара, последствия которого освещали журналисты, был нанесен второй, уже по журналистам. В результате были ранены три журналиста, которые освещали предыдущего удара. Тяжелые ранения получил российский журналист Юрий Петрович Котенок. Он и его коллеги были срочно доставлены в больницу столицы НКР Степанакерта, где врачи оказали им срочную помощь. Котенок был прооперирован и в состоянии искусственной комы доставлен в Ереван.