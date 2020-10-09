Пятница, 9 Октября 2020 14:51

АрмИнфо. Заявления азербайджанской стороны о якобы интенсивной атаке армянских вооруженных сил в направлении Мингечаура и Агджабада являются очередной ложью. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"У Армии обороны Арцаха достаточно целей для поражения в рамках боевых действий. Предупреждаем, что в случае любой провокации азербайджанских Вооруженных сил против населенных пунктов и гражданской инфраструктуры, ответ Армии обороны Арцаха будет непропорционально жестким", - подчеркнула Степанян.